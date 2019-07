Quinta Magnólia já abriu ao público

As obras arrancaram em 2017 e esta quarta-feira a bandeira da Região foi finalmente descerrada na Quinta Magnólia, para marcar a inauguração de um dos espaços icónicos do Funchal que, durante décadas, fez as memórias de muitos madeirenses.

“É um investimento do Governo de quase 2 milhões 885 mil euros. Foi dos dinheiros mais bem investidos nos últimos anos”, congratulou-se o presidente do Governo Regional durante a reabertura do espaço.

Requalificada, a Quinta Magnólia está agora aberta ao público, que já pode usufruir dos jardins, espaços infantis, do circuito desportivo, dos cinco campos de ténis e três de padel (pagos) e da nova galeria de arte dedicada à arte contemporânea, encaixada na Casa Mãe - edifício igualmente requalificado, e que se estreia com a exposição ‘em viagem...’, que contou com a curadoria de Márcia Sousa e Rita Rodrigues. A mostra de arte compõe-se com obras de 22 artistas madeirenses – alguns a trabalhar fora da ilha – e estará patente até 31 de Janeiro de 2020. O novo Centro de Artes Plásticas da cidade, fica sob orientação de Teresa Clode.

A caminho do circuito desportivo, já depois de passar os campos de padel e dois dos de ténis, encontramos o roseiral ‘Maria do Carmo Santos’: “Este é um projecto que me deu particular gozo, porque a dr. Maria do Carmo Santos, de quem era muito amigo, fez durante muitos anos um trabalho muito importante, aqui, na Biblioteca das Línguas Estrangeiras. Tive o prazer e a honra de desenhar um pequeno roseiral na Quinta Magnólia onde o nome dela é evocado – ‘Roseiral Maria do Carmo Santos’ - em memória, e sobretudo como um tributo importante ao trabalho que fez pela nossa cultura”, explicou Miguel Albuquerque.

O chefe do Governo Regional justificou os atrasos da abertura: “Esta obra demorou porque teve grande pormenores. São 35 mil metros quadrados e a nossa ideia foi reabilitar, integralmente, a Quinta Magnólia, recorrendo às técnicas de construção e mantendo aquilo que era na verdade a Quinta Magnólia no seu perfil total”.

Ou seja, acrescentou Albuquerque: “Desde os caminhos pedonais, à reabilitação do edifício principal, à reabilitação dos campos de ténis. A única coisa que não foi arranjada foi a piscina, [onde agora] foram implantados três campos de padel, porque é uma modalidade que está em grande crescimento na Madeira”.

Depois do Museu Vicentes, inaugurado na última segunda-feira, a Quinta Magnólia é outras das reabilitações que esteve a cargo da PATRIRAM: “Uma empresa pública que é paradigmática em termos de recuperação do património na Madeira, tem um trabalho notável. Queria agradecer o trabalho meticuloso e muito importante que têm desenvolvido na Região, e em particular na Quinta Magnólia”, disse ainda Miguel Albuquerque, durante a inauguração, para as dezenas de visitantes, desportistas (além, claro, das entidades oficiais), que acorreram a conhecer o espaço. E acrescentou: “Gostaria de agradecer ao Amílcar, o meu secretário [regional dos Equipamentos e Infraestruturas], que teve que aturar as minhas raivas quando isto se atrasava”.



Mas depois dos avanços e recuos, agora “este é um espaço aberto aos madeirenses, e aos nossos visitantes”, regozijou-se o presidente do Governo Regional.