Queijada da Ribeira Brava passa eliminatória das ‘7 maravilhas doces de Portugal’

A queijada da pastelaria ‘Miminho’, na Ribeira Brava, está entre os 140 candidatos (de 907) que passaram à fase seguinte do concurso ‘7 maravilhas doces de Portugal’.

“A Câmara Municipal da Ribeira Brava congratula a pastelaria do Miminho pela nomeação e reconhece a qualidade dos doces confeccionados no município” e apela aos munícipes que “votem na Queijada do Miminho de forma a valorizar e destacar este doce tão conhecido da nossa terra”.

Neste momento estão em concurso sete doces por cada distrito e regiões autónomas. Pela Madeira concorrem, além das queijadas da Ribeira Brava: o Bolo de Mel (Funchal), a Broa de mel-de-cana (Funchal), as Malassadas (Santa Cruz), o Mel-de-cana biológico (Funchal), o Mel-de-cana clássico (Funchal) e os Rebuçados de funcho (Funchal)

A final está marcada para o dia 7 de Setembro.