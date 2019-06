Quebra de três cêntimos no preço dos combustíveis na Madeira

A decisão do Governo Regional de baixar os preços dos três combustíveis, que controla desde há mais de uma década, irá surpreender muitos automobilistas que decidam ou precisem de atestar as viaturas esta semana.

Há uma descida superior a três cêntimos na gasolina super sem chumbo de 95 octanas e no gasóleo rodoviário (simples) e uma também descida perto dos três cêntimos no gasóleo colorido e marcado.

A decisão foi publicada no JORAM da passada sexta-feira e entrou esta meia-noite em vigor para toda a Região Autónoma até ao próximo domingo, quando deveremos ter más novidades.

Assim, estes são os preços máximos de venda ao público de 17 a 23 de Junho:

Gasolina super sem chumbo IO 95 ........€ 1,516 por litro

Gasóleo rodoviário................................. € 1,264 por litro

Gasóleo colorido e marcado................... € 0,805 por litro

Estes eram o preços em vigor até ontem:

Gasolina super sem chumbo IO 95 ........€ 1,548 por litro

Gasóleo rodoviário................................. € 1,295 por litro

Gasóleo colorido e marcado................... € 0,833 por litro

Refira-se que devido à crise no Golfo de Omã, a semana começa com uma boa notícia, para já, mas os preços do petróleo podem vir a dar más notícias para a próxima mexida nos preços dos combustíveis, que são calculados com base numa fórmula matemática tendo como principal fonte o preço do crude nos mercados internacionais, nomeadamente a média nos países europeus.

Na quinta-feira, um petroleiro norueguês e outro japonês foram atacados quando navegavam no Golfo de Omã, junto ao estreito de Ormuz, ao largo do Irão. A troca de acusações teve logo efeito nos mercados e a situação está longe de estar serenada.