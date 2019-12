Quatro voos divergidos esta manhã do Aeroporto da Madeira

Até ao meio dia quatro voos haviam divergido do Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo devido às más condições atmosféricas, que se agravaram nas últimas horas. Com o vento já esta manhã a registar rajada de até 102 km/h, o primeiro avião a ser desviado foi o voo da easyJet proveniente de Basileia, Suíça, que acabou por seguir para as ilhas Canárias. Outras duas aeronaves da mesma companhia low cost, ambas provenientes do Reino Unido, também divergiram. Aparentemente ambas dirigem-se para o aeroporto de Faro.

De regresso à origem está o voo da TAP (TP 1685) que vinha de Lisboa.

Estes são os quatro voos oficialmente divergidos esta manhã, o que implica outros quatro voos (partidas) em risco. Além destes, esta manhã não se realizou a dupla ligação inter-ilhas operada pela Binter.

Entretanto há outros aviões ‘às voltas’ ao largo da Madeira. Um avião da TUI, que partiu de Londres, de onde também saiu o voo da British Airways, ambos ‘em espera’. A estes junta-se também o ‘pequeno’ avião da SATA, proveniente de Ponta Delgada, Açores.