PTP lamenta “imagem degradante” e “falta de segurança” na Ribeira de João Gomes

PTP realizou, esta manhã, uma iniciativa política, com o objectivo de exigir que o Governo Regional reconstrua os muros da Ribeira de João Gomes, que foram destruídos no aluvião do 20 de Fevereiro de 2010.

“Há 9 anos que estão blocos de betão a servir de varandins, o que é inaceitável após as inúmeras obras e milhões de euros gastos um pouco por toda a ilha”, disse Raquel Coelho.

A deputada do PTP fala em “imagem degradante” e em “falta de segurança” em pleno centro do Funchal.

“Só há uma palavra para caracterizar esta situação, desleixo por parte deste Governo, parece que estão à espera que aconteça um desgraça para intervir”, disse, alertando para o exemplo do fatídico despiste do autocarro no Caniço.