PTP diz que está “vigilante” à nova governação

Numa altura em que o novo Governo Regional da Madeira tomou posse, o PTP-Madeira refere, através de comunicado, que estará “vigilante” à nova governação.

Salienta que “há coisas que fazem confusão” como a questão dos transportes que passa a estar dividida em três secretarias.

“Porque será que Albuquerque só entregou os transportes terrestres à secretaria da economia titulada pelo CDS? Será por estes terem defendido no passado recente, que no mínimo devia existir duas empresas a explorarem os portos da RAM e com contrapartidas financeiras?”, questiona o presidente do PTP-Madeira.

“E porque entregaram os transportes aéreos ao secretario do turismo Dr. Eduardo Jesus, deixando de fora os terrestres e marítimos? Terá algo ver coma tentativa deste na passada legislatura de criar uma empresa única de transportes terrestes e revogar a licença marítima aos actuais exploradores dos portos e do povo da Madeira?”, pergunta Quintino Costa.