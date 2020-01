PSD-Santana defende mais apoios às instituições do concelho

“As instituições desportivas, sociais e culturais do concelho de Santana têm vindo a desenvolver um papel fundamental que merece ser mais reconhecido, incentivado e apoiado, concretamente por parte do Executivo Municipal e acreditamos que o reforço destes apoios é não só viável como necessário à continuidade do bom trabalho que tem vindo a ser realizado”. A afirmação é da vereadora Social-democrata eleita à Câmara Municipal de Santana, Ana Rosina, que hoje e a propósito dos contratos-programa que foram aprovados com algumas das Associações do concelho, reconheceu a importância desta estratégia, assumindo, todavia, uma posição no sentido de que haja uma maior atenção a todos “os que, diariamente, cumprem a sua missão, nestas entidades”.

“O PSD reconhece os apoios que a autarquia pretende conceder, ao abrigo dos contratos que hoje foram aprovados em sede de reunião, mas entende que é possível ir mais além, atendendo ao trabalho que estas Instituições têm vindo a concretizar, não apenas a favor das populações que residem no concelho e das ajudas que lhes são concedidas, do ponto de vista social mas, também, ao nível da visibilidade desportiva dos nossos atletas e da preservação e promoção das nossas raízes culturais”, argumenta.

Vereadora que faz questão de sublinhar que “todos e quaisquer reforços que venham a ser considerados, nesta matéria, serão, acima de tudo, um investimento na manutenção e valorização destas Associações e, consequentemente, do serviço público que as mesmas prestam”.

Ana Rosina que deixa claro que o PSD “esteve e estará, sempre, ao lado das pessoas que trabalhem e concretizem os seus projetos a favor do desenvolvimento de Santana”, assegurando que é, também, pela via destas instituições e do trabalho que estas promovem que o concelho “tem vindo a valorizar-se e a crescer, do ponto de vista solidário”.