PSD realça “aposta clara” do GR no sector primário com criação da Direcção Regional de Pecuária

O Grupo Parlamentar do PSD destacou hoje, numa visita à empresa de exploração de gado, ‘Esmoitada’, nas Ginjas, a temática de Pecuária.

Na ocasião, o deputado Guido Gonçalves, salientou que o Governo Regional tem feito, “uma aposta clara” neste sector nos últimos anos. “Aposta essa que se vai traduzir, agora, na criação de uma Direcção Regional”, vincou.

“O Governo anterior já desenvolveu facilidades no licenciamento e no apoio dos técnicos junto dos produtores”, afirmou o deputado, ressalvando que, no programa para o novo mandato, o executivo “mostra também um sinal claro” do reforço no apoio ao sector, com a criação da dita Direcção Regional de Pecuária e Veterinária.

Nesse sentido, referiu Guido Gonçalves, “é com satisfação que o Grupo Parlamentar vê a criação desta Direcção Regional, que vai ao encontro daquilo que era uma pretensão dos produtores de gado, no sentido de valorizar o sector primário e, neste caso em particular, a pecuária regional”.