PSD Machico acusa executivo camarário de não votar propostas dos social-democratas

O PSD Machico acusa o executivo camarário de não querer votar propostas que lhe são apresentadas pelos social-democratas. Num caso concreto, enviado à comunicação social, refere que, em 2016, aprovou a proposta de disponibilização de manuais escolares a todos os alunos do 1º ciclo do Concelho. No entanto, em 2018 votou contra e que agora se recusa a votar.

As acusações acontecem após a reunião de Câmara, que se realizou hoje. “Aliás, a atitude do PS, na reunião de Câmara de hoje, já tinha sido adotada na anterior, relativamente a duas propostas da autoria do Partido Social-Democrata, uma delas para que a autarquia apoiasse as famílias, com crianças no 1ª ciclo, ao nível do material escolar”, acrescenta.

De acordo com a vereação do PSD, o Executivo municipal alega que essa não é uma responsabilidade sua, mas não consegue explicar as razões para que tenha sido implementado um regulamento de apoio em manuais escolares, cuja excessiva burocracia e condições têm levado a uma procura praticamente nula.

Os autarcas do PSD consideram que esta recusa em votar as iniciativas é “lamentável” e reveladora da falta de respeito do PS pela oposição. Aliás, acreditam que quem perde é a população de Machico, “que, ao contrário do que acontece na maior parte dos municípios da Região, vê-se privada deste importante apoio para as famílias”.

O PSD lembra que cabe às autarquias as competências de âmbito da Ação Social Escolar aplicáveis aos alunos do 1.º Ciclo, sublinhando que o impacto da medida no orçamento seria residual, cerca de 0,05%.