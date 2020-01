Depois de terem sido escolhidos os Presidentes das Comissões Políticas de Freguesia do PSD/Madeira, as Comissões Políticas Concelhias foram todas eleitas até ontem, dia 30 de Janeiro, estando, neste momento, reunidas “todas as condições para que o Partido possa dar início ao projecto autárquico de 2021”. Do qual afirma “sairá vencedor”.

Com efeito, trata-se de um projecto que o secretário-geral do PSD/M, José Prada, encara com “enorme responsabilidade”, ainda que reiterando que o PSD/M “é a única força política capaz de devolver, às populações, a qualidade de vida entretanto perdida e o desenvolvimento que ficou estagnado nas localidades onde a oposição é actualmente poder”.

José Prada reitera ainda a necessidade do PSD/M manter-se “unido, mobilizado e confiante num resultado positivo, em 2021”, enfatizando que, “com o apoio das Comissões Políticas de Freguesia e Concelhias, assim como com a colaboração e trabalho de todos os militantes, a vitória nas autárquicas é certa”.

Eis a listagem dos Presidentes das Comissões Políticas Concelhias:

1. Funchal – Pedro Gomes

2. Câmara de Lobos – Pedro Coelho

3. Ribeira Brava – Clara Tiago

4. Ponta do Sol – Juvenal Silva

5. Calheta – Carlos Teles

6. Porto Moniz – Valter Correia

7. São Vicente – Guido Gonçalves

8. Santana – Armindo Vieira

9. Machico – Norberto Maciel

10. Santa Cruz – Brício Araújo

11. Porto Santo – Roberto Silva