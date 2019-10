PSD lamenta ‘chumbo’ da proposta para a criação de estacionamento nas zonas altas de Santo António

“É inadmissível que se fale em investimento social nas zonas altas do Funchal, por parte deste executivo, quando todas as propostas que se apresentam, visando a melhoria das condições de vida de quem vive nestas zonas são, recorrentemente, chumbadas e relegadas para segundo plano”.

A afirmação é da vereadora social-democrata Joana Silva que viu ser reprovada, na reunião de Câmara desta quinta-feira, 24 de Outubro, pelos vereadores socialistas da autarquia, uma proposta que visava a criação de bolsas de estacionamento nas Zonas altas da cidade do Funchal, concretamente na freguesia de Santo António.

Uma proposta que, segundo fez questão de sublinhar, “vinha facilitar a mobilidade e o acesso dos moradores da freguesia de Santo António a espaços de estacionamento, garantindo-se, assim, maior comodidade, segurança e proximidade às suas respectivas habitações, em áreas que, inclusive, estão identificadas como sendo de necessidade urgente de intervenção, concretamente no Caminho do Curral Velho (acima dos poços da Câmara Municipal do Funchal), no Caminho do Pomar (miradouro acima das Irmãs Clarissas) e no Caminho do Trapiche (junto à Vereda do Camacho)”.

“Infelizmente esta proposta não teve uma apreciação positiva por parte dos vereadores socialistas do executivo e foi novamente reprovada, o que já tinha acontecido com a nossa proposta para a criação de Bolsas de Estacionamento na freguesia do Monte”, vincou Joana Silva, aproveitando a oportunidade para questionar “onde é que está o reforço do investimento, por parte da autarquia, nas zonas altas do Funchal e no apoio aos munícipes, nas suas necessidades”.

Face ao exposto os vereadores social-democratas comprometeram-se a “não desistir nesta luta” “Para nós, PSD, não existem Funchalenses de primeira e de segunda categoria”, rematou Joana Silva.