PSD exige explicações ao Governo da República sobre nova Taxa da TAP

~Conforme assumido no final do ano passado, os deputados do PSD eleitos pela Madeira à Assembleia da República deram entrada, no dia de ontem – dia em que se iniciaram os trabalhos da presente Legislatura – de um pedido de esclarecimento sobre a nova taxa criada pela TAP, tornada pública a 23 de dezembro, taxa essa que assumem ser “mais um grave ataque levado a cabo por esta companhia à Madeira e a todos os madeirenses, especialmente aos estudantes universitários”, conforme sublinha Paulo Neves.

Uma taxa que, recorde-se, veio agravar o custo das viagens aéreas cobrado aos madeirenses e porto-santenses no Natal de 2019, agravamento esse assumido e implementado sem qualquer aviso prévio que “carece de ser devidamente explicado, pelo Governo da República, enquanto maior acionista da dita empresa, até porque resulta em mais uma inaceitável penalização das famílias madeirenses que volta a estar associada a uma companhia que deveria ter outra sensibilidade e responsabilidade”, segundo reforça o deputado Social-democrata.

Na missiva enviada, os deputados Social-democratas insistem que a TAP, através de mais esta medida, “volta a demonstrar a sua total falta de respeito para com os residentes na nossa ilha, ao mesmo tempo que reforça a sua motivação para o lucro e, não, para o bem servir com o qual deveria estar mais preocupada e comprometida”.

Paulo Neves que, neste enquadramento, lembra os preços extraordinariamente elevados que já são praticados nesta rota, aos quais passará a somar mais esta nova taxa. “Não faz sentido termos aqui mais um acréscimo de valor sobre tarifas já de si altíssimas, concretamente nas épocas altas como é o caso do Natal, assim como também é inconcebível que o Governo da República, enquanto maior acionista da TAP e com responsabilidades diretas na criação e manutenção desta taxa, não se pronuncie nem tenha sido capaz de prevenir ou precaver as entidades regionais acerca desta situação”, vincou.

Recorde-se que o PSD/M se insurgiu, de imediato, a 24 de dezembro, contra esta nova taxa, ocasião em que garantiu que a Região iria desenvolver todas as diligências no sentido de obter as devidas explicações para a sua introdução nas tarifas praticadas pela TAP na linha da Madeira.