O Grupo Parlamentar do PSD considera “ser da elementar justiça que se estimule e valorize a actividade voluntária dos Bombeiros”, conforme salientou a deputada Rubina Leal, numa visita aos Bombeiros Voluntários Madeirenses, esta manhã.

“Toda a gente conhece o trabalho que todos estes profissionais têm ao longo de todo o ano, diariamente, em prol da protecção da nossa população”, sublinhou a social-democrata, acrescentando que “é por reconhecer esse papel que, no ano passado, foi aprovado, sob proposta do PSD, o Estatuto Social do Bombeiro, que lhes permite, a partir já deste ano, requerer a tarifa social de energia eléctrica”.

“Falta agora a eliminação do IRS sobre as compensações dos Bombeiros Voluntários”, reclamou a deputada.

Com efeito, a questão que foi alvo de proposta do PSD, na Assembleia da República, no âmbito do Orçamento do Estado, pelo que Rubina Leal espera “que a mesma seja aprovada, no sentido de que não se imponha o IRS sobre essas compensações do trabalho voluntário”. Uma medida que “beneficiaria os cerca de 450 voluntários na nossa Região Autónoma”, vincou.

A deputada referiu ainda, neste contexto, que além da valorização dos Bombeiros, estas medidas e apoios têm também por objectivo “proporcionar condições de atractividade a esta actividade”.