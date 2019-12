PSD e CDS não aprovam suspensão parcial do PDM de Santa Cruz que permitirá investimento de quase 20 milhões de euros

Assembleia Municipal de Santa Cruz votou hoje, por maioria, a suspensão parcial do PDM para permitir intervir numa zona junto à frente-mar do Caniço de Baixo. A proposta do executivo JPP justifica a suspensão do PDM como forma de permitir “a regularização das áreas balneares existentes e respectivas infra-estruturas associadas, que não se mostram devidamente enquadradas no PDM em vigor, que as classificou como espaços agrícolas”. Permitirá ainda a “regularização das construções adificadas na área de suspensão, bem como a sua ampliação”. A proposta que viabilizará a realização de projectos que preveem um investimento significativo com valor aproximado de 20 milhões de euros e que contribuirá para a manutenção de postos de trabalho no decurso da obra e criação directa de mais de 30 postos de trabalho durante a operação hoteleir, foi aprovada por maioria com votos favoráveis do JPP e PS, e abstenção do PSD e CDS.Na reunião foi ainda apresentado o novo Salão Nobre, que foi alvo de uma recuperação do seu tetoc histórico, além de ter sido completamente renovado, tendo sido recuperadas peças históricas, que eram património da Câmara que se encontrava disperso pelos gabinetes técnicos. A recuperação foi feita pelo atelier de marcenaria de Marcelino Luís, de 80 anos, e o seu filho Jonas Luís.

