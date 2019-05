PSD denuncia caos em Consulados portugueses devido à “incompetência” do Governo da República

PSD denunciou hoje, mais uma vez, o caos que se tem vivido nos Consulados de Portugal em Londres e em Manchester. Paulo Neves afirmou que muitos madeirenses sentiram dificuldades em fazer passaportes, cartões de cidadão e outra documentação e que tudo se deve à “incompetência do Governo da República”. O deputado irá estar em Inglaterra, esta semana, para acompanhar este caso, integrado numa comissão da Assembleia da República.

Paulo Neves, numa conferência de imprensa na sede do partido no Funchal, afirmou que as dificuldades são culpa do Governo da República, que deveria ter reforçado os consulados com novos sistemas informáticos e mais recursos humanos, devido à possibilidade de concretização do Brexit.

Longas filas, imenso tempo de espera para conseguir a documentação e um sistema informático que não corresponde às necessidades tem obrigado os portugueses a se deslocarem a Lisboa ou ao Funchal para tratar de documentação.

O grupo parlamentar fala em 305 mil portugueses registados na Inglaterra.