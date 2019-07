PSD acusa Emanuel Câmara de “discriminar” oposição no dia do concelho do Porto Moniz

A Comissão Política Concelhia do PSD “repudia”, através de comunicado, a “discriminação” de que tem sido alvo por parte do executivo socialista da Câmara Municipal do Porto Moniz, salientando que o impedimento da intervenção dos partidos da oposição, nas comemorações do dia do Concelho, que ontem decorreram no Porto Moniz, revela um “profundo défice democrático”.

Nélio Rodrigues, presidente da Comissão Política do PSD, destaca a “faceta de mal receber” do presidente da Câmara Municipal do Porto Moniz e repudia as “críticas baratas ao Governo Regional”, proferidas no seu discurso, salientando que Emanuel Câmara esqueceu-se de “agradecer o quanto a governação do PSD tem beneficiado o Porto Moniz e os Portomonizenses”.

Lembrou, por isso ao autarca que “foi graças ao Governo liderado por Miguel Albuquerque que se realizaram obras estruturantes” no Concelho, como a requalificação da Estação Zootécnica, do recinto da Feira Agro-pecuária, da lota do Porto do Porto Moniz, assim como os apoios à exploração e ajuda aos factores de produção, a construção de escolas, de centros de saúde e de vias de comunicação.

Lamenta que Emanuel Câmara “esteja sempre contra os investimentos que o PSD fez”, focando-se apenas “no discurso da dívida”, destacando os casos da “reabilitação das Piscinas Naturais, do Aquário, Estações de Tratamento de Águas Potável, Estações de Tratamento de Águas Residuais, novas redes de captação e distribuição de água potável, teleférico, parque de campismo, redes viárias, arranjos urbanísticos nos centros de freguesias e localidades, frente mar do Seixal, frente mar do Porto Moniz, miradouros ou parques de merendas”.

Nélio Rodrigues diz que o presidente não tem dívidas porque “até hoje não fez um único investimento”, pedindo para esclarecer à população “onde foram gastos os 30 milhões de euros que o executivo da Câmara recebeu nos últimos 6 anos de governação”, ou “a justificação da sua suspensão de funções para ser candidato nas próximas Eleições Regionais, revelando a pouca consideração que tem para com quem o elegeu para um mandato de quatro anos”, salienta, acusando Emanuel Câmara de “mentir” à população e de ter colocado à frente dos interesses do Concelho, os seus interesses pessoais.

O PSD enaltece a intervenção de Jorge Carvalho, secretário regional da Educação, que “demonstrou que quem governa tem que ser sério e honesto, apresentando números da natalidade no concelho que demonstram que as políticas socialistas em nada têm contrariado o despovoamento do Porto Moniz”.