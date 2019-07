PS viabiliza novo modelo de mobilidade

Os deputados socialistas vão aprovar, na Assembleia da República, a resolução que preconiza o pagamento de apenas 86 euros para os residentes nas viagens áreas entre a Madeira e o continente. É desta forma que o PS vai viabilizar o novo modelo de mobilidade, tal como explica a notícia que faz manchete na edição impressa se hoje do DIÁRIO e que pode consultar na página 5.

A maior mancha gráfica da nossa primeira página vai para ‘a esperança de Paulo Renato’. O menino de 9 anos, que luta há quatro contra o cancro e espera ver concluída uma nova casa, tem como sonho conhecer Cristiano Ronaldo. É ele que inspira o nosso ‘Final Feliz’ de hoje, para ler na página 24.

Também em destaque na nossa edição está Élvio Sousa, que pode ser considerado o ‘vocalista’ do JPP. O provável candidato do partido às Regionais foi o convidado de ontem do programa ‘Zona Franca’ da TSF-Madeira e afirmou que é necessário um “pente fino” na política. Conheça as suas declarações na página 8.

Por falar em Regionais, na despedida parlamentar da legislatura, Miguel Albuquerque disse que cumpriu o que prometeu e pediu novo mandato. Já a oposição fustigou ‘renovação’ propalada pelo presidente. O resumo do debate do Estado da Região de ontem pode ser lido nas páginas 6 e 7.

Quanto ao desporto, saiba que um novo contrato-programa, a vigorar até 2032, vai permitir que o Governo Regional invista mais 19 milhões no Estádio dos Barreiros. Saiba mais pormenores na página 17.

Por fim, vá até à página 29 e fique a conhecer os artistas brasileiros que vão animar a Semana Gastronómica de Machico.

