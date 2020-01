PS-M prepara debate do Orçamento Regional para 2020

O Grupo Parlamentar do Partido Socialista (PS) Madeira encontra-se, esta semana, a preparar o debate do Orçamento Regional para 2020, levando a cabo um conjunto de reuniões com diversas entidades e personalidade regionais para estruturar a sua opinião e decidir o seu sentido de voto.

“O Grupo Parlamentar do Partido Socialista vai, durante esta semana, preparar o debate do Orçamento Regional para 2020, onde estamos, naturalmente, a analisar com detalhe e com muito rigor a proposta que foi apresentada pelo Governo Regional do PSD e do CDS, sendo que estamos também a ouvir diversas personalidades da sociedade civil, para que possam partilhar connosco a sua opinião sobre este documento”, disse Miguel Iglésias, líder do Grupo.

Acrescentou ainda que o grupo irá “reunir com sindicatos, com os representantes das empresas e também com ordens profissionais de modo a apurarmos ainda mais a nossa opinião e aquilo que vai ser o nosso sentido de voto”.

O parlamentar revelou que, hoje, o grupo reuniu-se, na sede do PS Madeira, com o economista e docente da Universidade da Madeira, Ricardo Cabral, num diálogo que servirá para que o mesmo possa “partilhar a sua opinião sobre os cenários macroeconómicos e sobre a política orçamental preconizada por este governo PSD”, para que depois o deputados socialistas possam preparar da melhor forma as reuniões, já agendadas, com diversas entidades regionais.

Miguel Iglésias vincou ainda que este “é um trabalho que o Grupo Parlamentar do PS está a levar com rigor, com atenção e com a profundidade que merece, sabendo, naturalmente, que a lei orçamental é o documento estratégico e político mais importante da Região”.

“Os madeirenses e porto-santenses podem contar com o melhor contributo do Partido Socialista para melhorar esta proposta”, concluiu.