PS-M adia marcação do congresso do partido para Fevereiro

A Comissão Regional do Partido Socialista da Madeira, esteve reunida, esta tarde, e decidiu que a marcação do congresso do partido será feita na próxima reunião deste órgão, que vai acontecer em Fevereiro.

Bernardo Trindade admitiu, à comunicação social, que este era um dos pontos na agenda da reunião de hoje, mas que “foi votado por larga maioria o adiamento para a próxima Comissão Regional, a ocorrer idealmente em Fevereiro de 2020, porquanto queremos uniformizar calendários com a estrutura nacional”. “O ano de 2020 vai ser um ano do ponto de vista político com muitas iniciativas, mas sem eleições. Portanto, podemos, de forma tranquila, fazer a apreciação e a reflexão que deve mobilizar todos os socialistas da Madeira”, afirmou o presidente da Comissão Regional.

Os socialistas votaram, nesta reunião, por unanimidade e aclamação, uma proposta do deputado Carlos Pereira, no sentido de ser feita uma homenagem ao presidente honorário do PS-Madeira, Emanuel Jardim Fernandes, “pelo tributo, pelo trabalho, pela luta, pelo afinco e pela determinação com que participou em todos os momentos da nossa vida democrática». O documento vai ser remetido à Comissão Nacional do PS, para que, de forma conjunta, possa ter lugar este momento «da mais inteira justiça”.

A situação política actual foi também analisada nesta reunião, tendo Bernardo Trindade destacado a apresentação, esta semana, do Orçamento do Estado para 2020. Um orçamento, que “clarifica determinadas matérias que são muito caras aos madeirenses e porto-santenses, designadamente a questão do novo Hospital da Madeira”. De acordo com o presidente da Comissão Regional, é importante agora que o Governo Regional avance o mais rapidamente possível com o concurso público internacional, “para que tenhamos uma infra-estrutura capaz de servir e responder aos anseios dos madeirenses e porto-santenses”.