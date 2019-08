PS Europeu debate Importância das políticas de coesão europeias na Madeira

O PS e o Partido Socialista Europeu, como o DIÁRIO já tinha noticiado, vão debater na Madeira a “importância das políticas de coesão na redução das desigualdades entre as diferentes regiões” da União Europeia (UE), por forma a “identificar as melhores respostas” para os territórios.

A conferência temática denominada “Regiões ultraperiféricas: um trunfo estratégico para a União Europeia” vai decorrer na sexta-feira, no Centro de Congressos da Madeira, no Funchal, e será de entrada livre.

O secretário nacional do PS para as relações internacionais, Francisco André, afirmou à Lusa que o objetivo da conferência passa pela “demonstração daquilo que a União Europeia pode fazer para melhorar a coesão territorial de todo o espaço europeu, designadamente das regiões ultraperiféricas”.

Na ótica do socialista, “os Açores têm sido um, excelente exemplo do aproveitamento das políticas de coesão europeias ao longo dos últimos anos”.

“E vamos também estar na Madeira a discutir isso, e a ver como é que a Madeira também pode ser um bom exemplo e beneficiar da boa utilização dessas políticas de coesão”, apontou Francisco André.

O dirigente socialista destacou que este encontro “tem, para o Partido Socialista Europeu e para o PS, uma especial importância porque acontece num momento próximo da realização das eleições regionais da Madeira”.

Os socialistas aditem “uma grande expectativa” para estas eleições, nomeadamente “para uma mudança política que irá dar um impulso muito forte ao desenvolvimento e à coesão da Região Autónoma da Madeira”.

“Enquanto socialistas e democratas, acreditamos que é fundamental reduzir as disparidades entre os territórios, seja a desigualdade social, geográfica ou económica. A chave para o sucesso dos projetos europeus reside, nomeadamente, nas políticas de convergência e de coesão que garantem que nenhum território e que ninguém é deixado para trás”, defende o PS no comunicado que dá conta da realização da conferência.

A pertinência da conferência é também justificada pelo facto de a UE estar “atualmente a discutir a forma de reformar e atualizar a política de coesão para o período após 2021”, uma vez que os socialistas querem “sublinhar o que está em jogo quando se trata de políticas de coesão e sobre quais as melhores abordagens socialistas e democráticas deste tema”.

A conferência vai contar com intervenções do ministro do Planeamento, Nelson de Souza, dos eurodeputados portugueses Pedro Marques e Sara Cerdas, do secretário de Estado de Malta responsável pelos fundos europeus, Aaron Farrugia, e do eurodeputado luxemburguês Nicolas Schmit.

Enquanto a abertura é feita pelo cabeça de lista do PS pelo círculo da Madeira às eleições legislativas, Carlos Pereira, o encerramento fica a cargo do secretário-geral adjunto do Partido Socialista Europeu, Giacomo Filibeck, e do candidato socialista à presidência do Governo Regional, Paulo Cafôfo.