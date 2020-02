PS emenda a mão e vota a favor do novo modelo de mobilidade

O PS emitiu um comunicado a dar conta que “contrariamente ao que foi divulgado, o Partido Socialista votou favoravelmente a proposta de alteração ao subsídio de mobilidade, no âmbito da discussão na especialidade do Orçamento do Estado”.

Olavo Câmara, deputado socialista madeirense à Assembleia da República, esclarece que o partido mudou o seu sentido de voto, para o voto favorável, depois de conseguir fazer ver junto dos deputados da Comissão de Orçamento e Finanças (os únicos que podem participar nestas votações) a posição de todos os deputados do PS eleitos pela Madeira, que apoiam esta medida.

«No final da noite, o PS votou a favor, no sentido de que os madeirenses paguem apenas o preço estipulado para as passagens aéreas de ida e volta - 86 euros para os residentes e 65 euros para os estudantes - sem terem de adiantar valores passíveis de reembolso, medida esta já para 2020», afirma Olavo Câmara.