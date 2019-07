PS e PSD pioram resultados

Se as eleições regionais na Madeira fossem hoje, para além de não haver maioria absoluta, só PSD e PS estavam em condições de vencer o sufrágio, revela estudo de opinião encomendado pelo DIÁRIO e pela TSF-Madeira à Eurosondagem, que publicamos em pormenor na edição impressa de amanhã.

Contudo, tendo em conta o estudo anterior, publicado a 19 de Janeiro deste ano, tanto PS, como PSD, registam descidas. Muito por culpa de um acréscimo de dispersão de preferências por partidos sem assento parlamentar. Mas não só.

No estudo de opinião publicado há seis meses o PS conquistaria 36,9% do eleitorado, 19 a 20 mandatos. O PSD teria 34,7% e alcançaria 18 a 19 mandatos. O CDS chegaria aos 8% e aos 4 deputados. O JPP teria 4,8% e 2 deputados, tantos quantos o BE que chega aos 4%. A CDU ficaria nos 3,6% e teria 1 a 2 mandatos.

Amanhã saber-se-á se há mudanças substanciais face às tendências anteriores, com as projecções a serem feitas com base nas 1.519 entrevistas validadas.

O erro máximo da Amostra é de 2,51%, para um grau de probabilidade de 95% e, como é norma, o estudo será depositado na Entidade Reguladora para a Comunicação Social.