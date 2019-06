PS e CDS aprovam esquadra da Ponta do Sol

O contrato de comodato para que o município da Ponta do Sol ceda por 50 anos o espaço no Jardim Municipal para a instalação da esquadra da localidade está aprovado com os votos a favor dos vereadores do PS e do CDS. Os dois autarcas do PSD votaram contra tal com era expectativa, conforme o DIÁRIO avançara hoje na sua edição impressa.

No final da reunião, a presidente do município, Célia Pessegueiro não escondia a sua “satisfação por ter dado um passo na concretização de um objectivo de longa data”. A autarca socialista mostrava-se ainda mais satisfeita justamente por ter recebido a informação que a avaliação feita ao projecto não carece que a iniciativa seja apreciada e votada na Assembleia Municipal onde os social-democratas dispõem de maioria.

Um alívio que a edil não conseguiu disfarçar tanto mais por verificar a “intransigência política do PSD nesta matéria”, observou em jeito de crítica, aliás uma oportunidade para lançar algumas farpas aos social-democratas: “Era expectável que votassem contra. Não sei se por ciúme ou por outro qualquer sentimento que o fizeram por sermos nós a desbloquear um problema que perdurava há muitos anos. A verdade é que votaram contra e acho que devem explicar aos munícipes os motivos para que não queiram uma esquadra da PSP no concelho”.

Uma declaração que certamente terá resposta da bancada dos social-democratas, com dois vereadores eleitos.