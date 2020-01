O Grupo Parlamentar do Partido Socialista (PS) Madeira visitou, esta manhã, a Unidade de Internamento do Centro de Saúde de Santana, onde aproveitou para conhecer as instalações e contactar com os profissionais de saúde que lá trabalham.

Élvio Jesus, deputado e porta-voz do grupo, defendeu a necessidade de optimização do espaço, como forma de oferecer um serviço de cuidados continuados integrados à população local.

“Estamos num edifício que tem todas as condições para ter cuidados continuados. Quando a rede foi criada na Madeira era esse o seu destino, só que, entretanto, ao longo do tempo, foi sendo dada outra utilização”, revelou o parlamentar, lembrando que Machico e Santana não dispõem da rede de cuidados continuados integrados.

“Havendo um edifício com todas as condições, incluindo a reabilitação e a possibilidade de libertar camas, bastaria optimizar este espaço, colmatando uma lacuna de anos e garantindo um serviço que os utentes tanto necessitam”, defendeu.

Élvio Jesus explicou assim que “estamos a falar de utentes que, por exemplo, são acometidos de acidentes vasculares cerebrais, utentes que são operados ou que necessitam de uma recuperação durante um período relativamente mais alargado”, sendo importante disponibilizar à população uma unidade de cuidados continuados integrados.