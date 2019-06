Protocolo possibilita que ‘Dançando com a Diferença’ continue a usufruir do Ginásio de São Martinho

A renovação do protocolo entre a Câmara Municipal do Funchal e a Associação dos Amigos da Arte Inclusiva – Dançando com a Diferença foi concretizada esta tarde. Este documento possibilita que a associação continue a utilizar o Ginásio Municipal de São Martinho “na dinamização de diversas actividades de cariz inclusivo, focadas especialmente nas pessoas com necessidades especiais”.

Na ocasião, a vereadora Madalena Nunes realçou a “importância de continuar a trabalhar junto das entidades associativas do concelho na dinamização de projectos que promovam a inclusão social, e que potenciem igualmente as capacidades intrínsecas destes cidadãos, através da arte, do desporto e da cultura”.

“O Município do Funchal tem investido num política social sólida e constante, pelo que o compromisso é continuar a ouvir as necessidades da nossa população, trabalhar de perto com todos os parceiros e agir, contando com a participação cívica de todos e para todos”, rematou a autarca.

Numa nota enviada à imprensa, a autarquia recorda que “além de ceder o Ginásio de São Martinho há vários anos para as actividades do grupo Dançando com a Diferença, a Câmara Municipal do Funchal também adaptou recentemente esta infra-estrutura municipal para a prática de Boccia, modalidade que integra o circuito paralímpico para cidadãos com mobilidade reduzida, na concretização de um projecto vencedor da Assembleia Municipal Jovem do Funchal”.