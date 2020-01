Projecto ‘Bridging the Gap®’ com inscrições abertas até 24 de Janeiro

O Centro de Química da Madeira (CQM) tem a decorrer até 24 de Janeiro o período de inscrições para o projecto ‘Bridging the Gap®’ (BtG). O objectivo é suscitar o interesse pela ciência, mais concretamente pela Química e Bioquímica.

As inscrições devem ser submetidas através de formulário, disponível no seguinte endereço electrónico http://bit.ly/BtGform.

Este ano, o BtG® organiza-se em cinco planos de actividades distintos, porém integrados e convergentes, BtG® – nas Escolas (apresentação do CQM seguido de atividades experimentais); BtG® – no CQM (apresentação do CQM e visita guiada aos Laboratórios); BtG® – em Instituições e Associações (levar à sociedade a Química/Bioquímica); BtG® – um dia no CQM (trazer alunos do ensino básico e/ou secundário aos Laboratórios do CQM, para durante um dia realizarem um trabalho prático, e utilizarem técnicas de rotina); BtG® – em festas e eventos (demonstrar que podemos aprender brincando). Todos estes planos já foram testados em várias escolas, com alunos de várias idades, e no CQM, tendo a resposta sido muito positiva.

As actividades lúdico-didáticas são gratuitas para escolas públicas. Para instituições de cariz privado, as actividades têm um valor monetário associado, que deverá ser assumido pelos participantes, mediante o plano pretendido.