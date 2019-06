Programa ‘Juventude Activa’ de Câmara de Lobos com 40 vagas para estágios de Verão

A Câmara Municipal de Câmara de Lobos inicia quarta-feira, 5 de Junho, as inscrições para mais uma edição do programa municipal ‘Juventude Activa’ destinado aos jovens do concelho, com idades compreendidas entre os 17 e os 25 anos. Este ano o projecto dispõe de 40 vagas para estágios de curta duração, nos meses de Julho e Agosto em diversas áreas profissionais.

As candidaturas aos programas ocupacionais decorrem até ao dia 15 para estágios em diferentes entidades concelhias de âmbito público, nomeadamente casas do povo e juntas de freguesia, IPSS, associações sociais, culturais e desportivas.

Os interessados em participar no programa de emprego deverão preencher a respetiva ficha de candidatura, disponível no site da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, ou contactar a Divisão de Desenvolvimento Social, através do telefone número 291 911 080.

O ‘Programa Juventude Activa’ decorre, este ano, pela terceira vez, e prevê a atribuição de uma bolsa individual no montante de 200 euros por cada participante, bem como seguro e certificado de participação.

Segundo a autarquia, a ideia é proporcionar a cerca de 40 jovens residentes no concelho de Câmara de Lobos, experiências iniciais de contacto com actividades estruturadas e organizadas em variadas áreas profissionais sedeadas no concelho.

Segundo a Vice-presidente da Câmara, Sónia Pereira, o objectivo do Programa Juventude Activa é proporcionar aos jovens do concelho, experiências de contacto com actividades estruturadas e organizadas em variadas áreas, facilitando o “desenvolvimento de competências essenciais à vida activa, nomeadamente aos níveis do saber-fazer e saber-estar, favorecendo nos jovens atitudes activas face à construção do seu futuro pessoal e profissional”.