Programa ‘Estudante Insular’ regista 34 pedidos por dia

A iniciativa ‘Estudante Insular’ criada pelo Governo Regional há cerca de seis meses, para facilitar as deslocações aéreas dos estudantes entre a Madeira e o Continente, já recebeu mais de 7.500 pedidos. Os números avançados hoje pelo Grupo Parlamentar do PSD, após uma visita à Agência de Viagens Intertours, uma das parceiras do programa, mostra o “sucesso desta iniciativa” que motiva 34 pedidos por dia.

Segundo a deputada Josefina Carreira, o Governo Regional já entrou com cerca de 1,8 milhões de euros neste programa que permite aos estudantes universitários o pagamento de apenas 65 euros nas suas deslocações entre a Madeira e o Continente, sem terem de adiantar o valor remanescente.

“Perante a inércia do governo socialista que nada fez para alterar o subsídio de mobilidade, que nada fez perante os preços exorbitantes praticados pela TAP, foi, mais uma vez, o Governo Regional que tomou a dianteira deste processo e que encontrou uma solução para ajudar os estudantes madeirenses e as suas famílias, estudantes que se viam confrontados com um grande esforço financeiro, que até os impedia de realizar as viagens”, afirmou a deputada.

“O grande sucesso desta medida é hoje vermos os estudantes madeirenses juntos das suas famílias quando mais precisam e nas principais alturas do ano”, salientou Josefina Carreira, reforçando, que, “mais uma vez, é o PSD e o Governo Regional que estão ao lado da população e que encontraram uma solução efectiva para estes estudantes”, considerando que este é um “exemplo claro da política do Governo Regional” focada na “proximidade, na acção efectiva e no apoio inequívoco às famílias madeirenses”.