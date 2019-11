Programa do GR “aprofunda o neoliberalismo e promove a pobreza e a exclusão social”

A CDU realizou, este sábado, dia 9 de Novembro, uma jornada de contacto com a população, na Rua Fernão Ornelas, no Funchal. Iniciativa esta que teve como objectivo “denunciar” as medidas do Programa do XIII Governo Regional. Para os comunistas o dito Programa de Governo potencia “a submissão aos grandes interesses económicos, a pobreza e exclusão social”.

“O Programa do XIII Governo Regional, recentemente apresentado e que será debatido na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, demonstra que este Governo, composto pelo PSD e CDS, não só pretende dar continuidade à política de submissão aos grandes interesses económicos instalados na Região, como pretende ir mais longe no aprofundamento de uma política neoliberal que fomenta a exploração social e empobrecimento”, começou por referir o porta-voz desta acção política e deputado da CDU à ALRAM Ricardo Lume.

Lume considera que “o actual Programa de Governo não só dá sinais que pretende manter sectores estratégicos para o desenvolvimento económico e social da Região nas mãos de interesses privados alheios às reais necessidades dos madeirenses, como são os casos da operação portuárias, da gestão dos aeroportos entre outros, como também está implícito neste Programa de Governo uma maior abertura à iniciativa privada em sectores fundamentais como a Saúde, a Educação e a Economia Social”.

No que diz respeito ao combate à pobreza e à exclusão social, a CDU acusa o Governo Regional de priorizar “a caridade, o assistencialismo e a subsidiação das Instituições Particulares de Solidariedade Sociais (IPSS), em vez de garantir uma justa distribuição da riqueza produzida na Região assente na valorização dos salários e remunerações”.

“Este é um Governo de costas voltadas para os trabalhadores pois no seu Programa, omite completamente os maiores dramas que afectam quem vive da sua força de trabalho na Região. Esquece a precariedade laboral e os baixos salários”, destaca Ricardo Lume.

No entender da CDU, “a Autonomia não pode ser mais um instrumento nas mãos dos exploradores. A Autonomia tem de dar uma resposta cabal aos trabalhadores madeirenses e porto-santeses”, conclui.