Professores madeirenses em encontro do programa Erasmus+ na Dinamarca

Entre os dias 19 e 21 de Novembro, realizou-se o 7.º Encontro do projecto “Let me think / Let me be my self” do programa Erasmus+, na cidade do Skaelskoer, na Dinamarca, onde estiveram presentes dois professores da Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos dos Louros. No primeiro dia do encontro, os professores visitaram as instalações da Eggeslevmagle Skole, e tiveram oportunidade de interpelar professores e alunos da escola a fim de conhecer e compreender o seu sistema de ensino.

Nos restantes dias tiveram sessões de trabalho, onde debateram estratégias de inclusão através das tecnologias de informação e comunicação, e as medidas com vista à promoção do sucesso educativo.