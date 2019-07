Produtos regionais em evidência na Expomadeira

O secretário regional de Agricultura e Pescas, Humberto Vasconcelos, visita amanhã, pelas 18 horas, a Expomadeira num dia em que os produtos regionais estarão em destaque.

No stand do Governo Regional haverá várias sessões informativas sobre alguns produtos regionais e uma acção de degustação de runs da empresa J. Faria – Sociedade de Engenhos do Norte.

No dia dedicado à Secretaria Regional de Agricultura e Pescas estão programadas ainda várias actividades, nomeadamente no espaço Nestlé e no espaço Showcooking com o Chef José Domingos Branco Camacho Sousa (The Vine Hotel).