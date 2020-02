Produção de energia eléctrica na Madeira aumentou 2,1% em 2019

A Madeira produziu, em 2019, mais 2,1% de energia eléctrica face ao ano anterior. Os números divulgados hoje pela Direcção Regional de Estatística da Madeira têm por base os dados de emissão de energia eléctrica fornecidos pela Empresa de Eletricidade da Madeira (EEM).

Analisando o mix de produção da energia eléctrica emitida em 2019, cujo total rondou os 883,2 Gigawatt hora (Gwh), o valor mais alto dos últimos 7 anos, observa-se que, comparativamente a 2018, assistiu-se a uma menor preponderância das fontes hídrica (-54,6%) e eólica (-6,6%) na produção de energia em detrimento das outras fontes.

Estas quebras foram essencialmente compensadas pelos aumentos verificados na energia de origem térmica (+11,7%) e resíduos sólidos urbanos (+17,1%). Consequentemente, a fatia da energia total emitida com recurso a fonte térmica passou de 69,2% em 2018 para os 75,8% no período em referência, o que significa que a produção de energia de fonte renovável diminuiu para uma quota de 24,2% no ano em análise (30,8% no ano precedente).

Destaca-se ainda a preponderância do gás natural como fonte para a produção de energia eléctrica, concentrando 18,8% do total (16,3% em 2018), tendo-se verificado um aumento de 17,7% face ao período homólogo, na produção de electricidade a partir desta fonte.

De referir por fim que a evolução da emissão de energia eléctrica no 4.º trimestre de 2019 - no qual se verificou um aumento de 2,5% face ao período homólogo - contribuiu para o acréscimo observado no ano de 2019 já atrás referenciado.