Presidências Abertas da CMF conheceram a Associação Germinar

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, e o respectivo executivo municipal, visitaram, esta segunda-feira, no âmbito da iniciativa ‘O Funchal Que Nos Une’, as Presidências Abertas da autarquia, a Associação Germinar – Comunidade de Aprendizagem, uma instituição sem fins lucrativos, cuja acção é direccionada para as áreas de promoção do desenvolvimento pessoal, social e comunitário.

Miguel Silva Gouveia foi recebido por Rui Vieira e pela professora Cristina, responsáveis por esta Associação, e aproveitou a ocasião para explicar o objectivo destes encontros que visam promover a proximidade entre o executivo da Câmara Municipal e a comunidade do Funchal. O presidente destacou: “Esta iniciativa quer, justamente, dar notoriedade ao admirável trabalho de cariz educativo e social que aqui se faz, pessoas que com esforço e sacrifício pessoal dão muito de si aos outros e ao Funchal, e é isto que nos une, a vontade de fazer a diferença e juntos contribuirmos para a construção da nossa cidade”.

Depois, o executivo autárquico realizou a tradicional visita guiada pelas instalações da Associação, onde ficou a conhecer o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido naquele espaço, que oferece apoio a crianças e pais em Ensino Doméstico, e procura proporcionar às crianças do Funchal, actividades que envolvam a solidariedade social, a cultura, o meio ambiente, como contacto com animais e a agricultura, incutindo assim o gosto pela natureza.