Prepare-se para um domingo ‘cinzento’ na Madeira com aguaceiros a Norte da ilha

Será um domingo ‘cinzento’, marcado por muita nebulosidade na Madeira. São estas as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) que aponta para a ocorrência de muita nebulosidade sobretudo ao final do dia, altura em que poderá cair aguaceiros fracos nas vertentes norte e zonas montanhosas, podendo estendendo-se a outros locais.

As mesmas previsões são esperadas na capital madeirense, onde o tempo será marcado por muitas nuvens durante o dia, com alguma precipitação no início da noite.

Quanto ao vento, será fraco a moderado (até 30 km/h) de nordeste, soprando moderado a forte (30 a 45 km/h) nas zonas montanhosas até início da manhã, rodando para nor-noroeste a partir da tarde.

ESTADO DO MAR:

Costa Norte: Ondas de nor-nordeste com 2 a 3 metros, passando a ondas nor-noroeste 1,5 a 2 metros a partir da tarde.

Costa Sul: Ondas do quadrante sul com 1 a 1,5 metros.

Temperatura da água do mar: 20/22ºC