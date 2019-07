Prepare o guarda-chuva mas não esqueça o protector solar

Se olhou para o céu e temeu por um dia molhado poderá ter razão pois hoje está prevista chuva na Madeira, revelou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a antecipar um dia cinzento, com períodos de céu muito nublado e aguaceiros fracos, em especial nas vertentes Norte e terras altas. O vento vai soprar fraco a moderado (10 a 25 km/h) predominando de Noroeste.

No Funchal não são esperados aguaceiros, apenas um dia com períodos de muitas nuvens e vento fraco.

Hoje os termómetros vão marcar 24ºC na parte mais quente do dia, tanto no Funchal como no Porto Santo. Ao mesmo valor vai chegar Câmara de Lobos, Machico, São Vicente e Santa Cruz. A Ponta do Sol está com uns convidativos 26ºC, o Caniçal, a Ponta do Pargo, o Porto Moniz e Santana ficam-se pelos 23ºC de máxima.

O índice de risco de exposição aos raios ultravioleta continua muito elevado, com 9 valores numa escala de 1 a 11 para as duas ilhas, o que significa cuidados acrescidos na exposição ao sol.

Quanto ao mar, promete não estragar as viagens e os dias de praia. A temperatura está entre os 21ºC e os 22ºC; na costa Norte com ondas de Norte com 1 a 1,5 metros, na costa Sul com ondas de Sudoeste inferiores a 1 metro.