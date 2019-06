Carlos de Andrade, antigo director Regional de Inovação e Gestão, formador e consultor, deixa o seu contributo neste Dia Mundial do Ambiente:

“Pessoalmente atuo e tento influenciar quem contato para respeitar os 3 R’s Reduzir, Reutilizar e Reciclar. Preocupa-me em particular a utilização excessiva de plásticos. Em termos profissionais nos últimos 2 anos assumi a co-coordenação de programas de educação ambiental que curiosamente este ano já foram premiados. Realizo assessoria de organizações que passaram a integrar na sua política de responsabilidade social as boas práticas de proteção da natureza, por exemplo através da redução do consumo de combustíveis fosseis utilizando veículos elétricos e comercializar equipamentos de última geração em termos de consumo e recicláveis evitando assim a entrada na região de equipamentos com impacto negativo na reciclagem. Outra prática louvável, dessas empresas que tenho o gosto de assessorar as administrações, é a limpeza dos milhares de metros de terrenos que possuem e a reflorestação das serras da Madeira, com base na partilha dos lucros, reinvestindo na natureza e no futuro da região”.