Preços dos combustíveis sobem ligeiramente na Madeira

Durou apenas quatro semanas o ciclo de quebra nos preços dos combustíveis praticados na Região já que, a partir de hoje e pelo menos até domingo, tanto a gasolina como gasóleo voltaram a ficar mais caros.

Os preços que vigoram desde as zero horas desta segunda-feira reflectem ligeiros aumentos e constam do despacho governativo publicado no Jornal Oficial que estabelece os valores máximos de venda dos combustíveis ao público na Região

Eis os preços a partir de hoje, 8 de Julho:

Gasolina super sem chumbo IO 95 ........€ 1,498 por litro

Gasóleo rodoviário................................. € 1,248 por litro

Gasóleo colorido e marcado................... € 0,791 por litro

Estes eram o preços em vigor até ontem:

Gasolina super sem chumbo IO 95 ........€ 1,497 por litro

Gasóleo rodoviário................................. € 1,246 por litro

Gasóleo colorido e marcado................... € 0,789 por litro