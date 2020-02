Preços dos combustíveis regulados na Madeira diminuem na segunda-feira

Os preços dos combustíveis, que são regulados pelo Governo Regional da Madeira há quase 12 anos, voltam a baixar na próxima semana, mais precisamente à meia-noite de domingo para segunda-feira, o que acontece pela quarta semana consecutiva.

De acordo com o despacho conjunto de duas direcções regionais (de Finanças e da Economia e Transportes), a gasolina super sem chumbo de 95 octanas vai passar a ser cobrado a 1,478 euros por litro, enquanto o gasóleo rodoviário (95 octanas) ficará por 1,272 euros por litro e, ainda, o gasóleo colorido e marcado estará abaixo de um euro (0,798 cêntimos) por litro.

Estes preços máximos de venda ao público na Região Autónoma da Madeira diferem ligeiramente dos actualmente em vigor, ou seja menos 0,012 euros na gasolina, menos 0,023 euros no gasóleo e menos 0,021 euros no ‘colorido’, preços esses que se mantêm até às 23h59 de amanhã.

Como referido, a última vez que ocorreu uma subida foi na semana de 13 para 19 de Janeiro, após aumentos de 0,026‬ euros na gasolina, de 0,036 euros no gasóleo e de 0,033 euros no ‘colorido’, e isso no seguimento de ligeiríssima correcção para baixo dos preços entre 6 e 12 de Janeiro, face aos que tinham estado em vigor na semana de transição do final de 2019 para 2020.

‘A China espirra, o Mundo constipa’

A frase que é dita consistentemente sempre que a economia mundial (e as bolsas de valores) está em quebra, desde o início do ano foi ainda mais reforçada devido ao Coronavírus que surgiu precisamente na China e anunciado ao mundo no último dia de 2019.

O país, para já, enfrenta uma crise que há muito não sentia, uma vez que a epidemia, que tem estado muito contida em termos de contágios e mortes (das 723 até hoje, apenas uma ocorreu fora do território), mas sobretudo porque a economia ressente-se com as restrições de circulação impostas em cidades com milhões e milhões de pessoas.

Ora, perante este cenário de quase total paralisação da segunda maior economia mundial, os mercados bolsistas ressentiram-se nas últimas semanas, bem como o mercado especial do petróleo. E isso levou a uma diminuição dos preços do barril. O Brent custava 70 dólares por barril no início de Janeiro, na sexta-feira passada já custava 55 dólares e é aquele que é tido por referência no cálculo do preço de venda ao público dos combustíveis regulados na Madeira.