O preço anunciado para venda das casas na Madeira subiu em 2019 8,1%, situando-se nos 1.556 euros/m2. No Funchal o preço é ainda mais elevado, são 1.832 euros/m2 que reflectem o aumento de 7,1% registado no ano passado, revela o sítio Idealista, onde a análise é feita a partir dos anúncios colocados nesta plataforma. No resto do país, ainda segundo este portal, o aumento foi de 13,3%.