Pragas das Cozinhas e Despensas: Medidas de Controlo para este Natal!

Vários insectos, geralmente denominados de pragas da despensa ou cozinha, infestam produtos alimentares secos ou armazenados em casa, alertando que estas pragas em estágio adulto podem ser prejudiciais.

No caso das infestações, poder-se-á observá-las em géneros alimentícios, mas também rastejando e voando pela cozinha ou despensa.

A generalidade destes insectos é de origem tropical ou semitropical, habitando e reproduzindo-se com maior sucesso sob condições quentes e húmidas, condições que são frequentemente encontradas em cozinhas e despensas. Na sua maioria estes insectos não hibernam, logo a sua reprodução é contínua ao longo do ano, permitindo que as suas populações possam crescer rapidamente.

Fonte de infestação

As pragas das cozinhas e despensas, acedem quase sempre nas nossas casas e empresas, através das embalagens de alimentos provenientes de entidades ligadas à distribuição alimentar e não alimentar. Após a sua intrusão, elas proliferam e contaminam outros produtos susceptíveis.

Produtos Susceptíveis

Os itens com maior probabilidade de serem infestados são os grãos, a farinha, os cereais, o café, os frutos secos, as bolachas, os biscoitos, as massas, os doces, entre outros, sejam direcionados à alimentação humana ou à alimentação animal.

Medidas de Controlo de Pragas da Despensa

Inspecção

Importa salientar que muitas pragas são voadoras, pelo que as suas larvas podem rastejar, a alguma distância, de uma fonte de infestação. A fonte de infestação geralmente se limita a uma pequena área, como a cozinha, ou um único armário ou um único produto susceptível. Antes de tentar controlar, descubra essa fonte e elimine-a. Sendo assim, deverá verificar todos os materiais mencionados como produtos susceptíveis.

Compra Inteligente/Consumidor Consciente:

Quando estiver numa superfície de distribuição, verifique se apenas adquire embalagens que estejam seladas, sem furos, com ausência de insectos no seu interior.

Além disso, tente lembrar-se de comprar alimentos em tamanhos e quantidades que possa usar com relativa rapidez (2-4 meses). Ter pacotes abertos na sua cozinha/despensa por um longo período de tempo poderá aumentar a probabilidade de obter problemas relacionados com pragas.

Higiene

Periodicamente, limpe todas as prateleiras nas áreas de armazenamento, uma vez que muitas pragas podem se reproduzir em partículas de alimentos que não foram higienizadas e acumulam-se em zonas menos acessíveis.

A prevenção começa com a limpeza! Higienizar os balcões, mas também os armários com frequência, varrer e aspirar o chão destas áreas regularmente para evitar resíduos, eliminando os alimentos deteriorados e fora da data de validade.

Adquira apenas pequenas quantidades de alimentos susceptíveis à infestação, examinando-os cuidadosamente antes da sua colocação nas áreas de arrumação, desta forma poderá ter alguma certeza de que estão aparentemente livres de pragas.

Sempre que possível, os alimentos secos podem ser armazenados em recipientes limpos de vidro ou metal com tampas bem ajustadas.

Limpe bem os recipientes antes de colocar alimentos neles.

Insecticidas de Uso Doméstico (Não Profissional)

Não é recomendado a sua utilização em termos de contacto directo para controlar pragas nas áreas alimentares.

Armazenamento de Alimentos

A forma como armazena os seus alimentos também é importante na prevenção do surgimento de insectos, dado que muitas espécies afectam o cereal, nomeadamente gorgulhos, perfurando as embalagens de alimentos, por isso, se quiser ter a certeza de que nenhum insecto consegue entrar na sua comida, armazene a farinha, o arroz, a mistura de cereais, entre outros, em recipientes selados feitos de vidro, plástico pesado ou metal.

Remover a Fonte:

Se encontrar insectos na sua farinha, massas, arroz ou outro cereal armazenado, remova-o do armário, elimine-o como resíduo e higienize profundamente a área onde estava anteriormente armazenado o alimento em causa.

Lembre-se que a segurança está em 1º lugar!

O controlo e prevenção de pragas é importante por razões de saúde pública e segurança alimentar.

