$!Prada diz que foi Albuquerque quem fez obras para reduzir perdas de água no Funchal

Através de uma nota de imprensa enviada à redacção, a secretária regional do Ambiente e Recurso Naturais, Susana Prada, desmentiu as afirmações do presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, que acusa, conforme hoje noticiado no DIÁRIO, que na anterior vereação as perdas de água no Funchal eram superiores as que se regista actualmente.

“Foi a vereação anterior que, em 2010/2013, fez obras nas redes que permitiram diminuir o fornecimento de água ao Funchal, por via da diminuição de perdas”, segundo informa essa mesma nota, sendo que nesse período a Câmara Municipal do Funchal (CMF) era presidida pelo actual presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

Essa mesma nota aponta ainda que “a partir de 2014, já com esta vereação, o fornecimento de água ao Funchal disparou, tendo atingindo, em 2018, valores nunca antes alcançados, revelando desinvestimento nas redes e aumento das perdas de água para valores insustentáveis”.

Essa informação surge em resposta às afirmações de Miguel Silva Gouveia que, ontem, à margem da inauguração da nova das Águas do Funchal, disse que “é preciso recordar que quando estava cá [na CMF] o actual presidente do Governo Regional as perdas eram de 65% e, neste momento, as perdas são de 62%”.