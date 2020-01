Prada afirma que PSD-M não está a “afrontar” o PSD nacional

“Os deputados do PSD/Madeira eleitos à Assembleia da Republica demonstraram, mais uma vez, que aquilo que os move, nas funções que desempenham, é a defesa intransigente do interesse superior da nossa Região e de todos os madeirenses”. A afirmação é do secretário-geral do PSD/M, José Prada, que reage assim ao processo disciplinar que será instaurado, aos três deputados da Madeira, Sérgio Marques, Sara Madruga da Costa e Paulo Neves, por parte do partido a nível nacional, devido ao facto de terem optado pela abstenção na votação, na generalidade, ao Orçamento do Estado para 2020, contra as indicações do partido, que votou contra.

Uma posição que, diz José Prada, acaba por ser aquela que tem sido a posição do PSD/Madeira junto da República, ao defender, “sempre e em primeiro lugar, sejam quais forem as circunstâncias, os interesses dos madeirenses e porto-santenses”.

O secretário-geral que sublinha e reconhece a disponibilidade desses deputados em manifestar essa defesa, mesmo que para tal tenham de ir contra a posição do partido, a nível nacional, esclarecendo que “não existe aqui qualquer contradição ou afronta ao partido a nível nacional, o que existe, sim, é uma posição em coerência com aquilo que são os nossos princípios e obrigações em defender sempre primeiro a Madeira, acima de quaisquer interesses políticos e/ou partidários, conforme temos vindo sempre a afirmar e a fazer”, conclui.