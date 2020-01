Portugueses estão a viajar mais

Dados do Instituto Nacional do Estatística revelam que, no 3º trimestre de 2019, os residentes em Portugal realizaram 8,7 milhões de viagens, o que correspondeu a um crescimento de 11,0%. As viagens em território nacional concentraram 87,7% das deslocações (7,6 milhões), revelando um aumento de 8,2%. As viagens com destino ao estrangeiro cresceram 36,5%, totalizando 1,1 milhões (12,3% do total).

O “Lazer, recreio ou férias” foi a principal motivação para viajar no referido período (5,7 milhões de viagens, +20,4%), tendo aumentado a sua representatividade em 5,1 pontos percentuais (66,2% do total, face a 61,1% no 3º trimestre 2018); liderou como principal motivo quer nas deslocações nacionais, quer nas deslocações ao estrangeiro, concentrando, respetivamente, 64,5% (+4,8 p.p.) e 78,7% (+5,3 p.p.) das viagens.

Os “hotéis e similares” mantiveram a tendência de crescimento, reforçando a sua representatividade em 7,0 p.p. (27,4% do total de dormidas). O “alojamento particular gratuito” foi a principal opção de alojamento (56,6% das dormidas), apesar da redução do seu peso no total, com menos 3,9%.