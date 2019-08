Portos da Madeira e Porto Santo em obras até 2024

Bom dia ilustres leitoras e leitores. Os portos da Madeira e Porto Santo vão estar em obras até 2024.

O tema que faz manchete no DIÁRIO desta sexta-feira, dia 16 de Agosto, esclarece que a APRAM, após concluir a maior dragagem no Funchal em 15 anos, já está a executar novas obras fora da capital e tem programados 18 investimentos para a Madeira e Porto Santo, empreitadas a serem executadas num prazo de cinco anos.

Já como grande mancha fotográfica surge a mensagem do Bispo do Funchal que fez apelo ao voto com “valores cristãos”, isto porque os políticos elogiaram o papel interventivo de D. Nuno Brás que ontem, na sua primeira homilia numa Festa do Monte, apelou à participação nos actos eleitorais e lamentou os “ataques pessoais” e “calúnias” dos últimos tempos entre candidatos. A festa contou com poucos nas barracas, mas muitos na procissão.

Ainda num teor político, saiba que os partidos vão gasta 1,3 milhões nas eleições regionais. Até ontem, 14 das 17 forças políticas tinham comunicado os orçamentos de campanha. Com 370 mil euros, PS é o que vai gastar mais, seguido do PSD com 360 mil. PNR é o mais poupado, prevendo apenas usar 300 euros.

Nos Casos do Dia, merece alerta de primeira capa a notícia de um madeirense que foi detido por aliciar menor através da Internet para sexo. O suspeito, da Ribeira Brava, foi apanhado em Inglaterra por ‘vigilantes cívicos’. E o vandalismo na promenade, praias e jardins do Lido também marca a agenda noticiosa desta sexta-feira.

No campo desportivo, ou neste caso, na piscina, houve uma madeirense que alcançou o título mundial de Masters. Susana Sousa Gomes, nadadora do Clube Naval do Funchal, conquistou a medalha de ouro nos 100 metros mariposa.

Tenha uma excelente sexta-feira e boas leituras com o seu DIÁRIO.