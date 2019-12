Porto Santo sensibiliza para um Natal mais sustentável e ecológico

A Câmara Municipal do Porto Santo tem vindo a sensibilizar as escolas, instituições e população em geral para um Natal sustentável, através do projecto ‘Natal Ecológico 2019’, passando a mensagem de que neste Natal, “além dos presentes materiais, devemos oferecer sustentabilidade ambiental”. Esta mensagem de esperança foi transmitida com recurso à reutilização de materiais, evitando o desperdício e contribuindo para a poupança de recursos naturais tão escassos no nosso planeta.

Recorde-se que o projecto Natal Ecológico desafia as entidades locais a colocar em prática os princípios da redução, reutilização e reciclagem dos materiais na preparação do Natal. Com imaginação e usando objectos que de outra forma iriam para o lixo as instituições e suas comunidades são envolvidas na missão de tornar o Natal ainda melhor, passando uma mensagem de esperança na sustentabilidade ambiental do planeta Terra.

Desta forma, “contribuiu-se ainda para a prossecução dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável criados pela Organização das Nações Unidas para enfrentar os enormes desafios económicos, sociais e ambientais que o planeta enfrenta e que estão na base da candidatura da ilha do Porto Santo a Reserva da Biosfera da UNESCO”, refere nota da Câmara Municipal.

Fruto desta campanha, a Autarquia tem em exposição no centro da cidade, as prendas mais ecológicas deste Natal feitas por algumas instituições, como a ARM – Águas de Resíduos da Madeira, S.A., Centro de Dia - Lar de Idosos da Fundação de Nossa Senhora da Piedade, Escola Básica do 1º Ciclo com Pré-Escolar e Creche do Porto Santo, Escola Básica e Secundária Prof. Dr. Francisco Freitas Branco, Escola de Nossa Senhora da Conceição – Externato, Junta de Freguesia do Porto Santo, Núcleo Infantil do Pé-do-Pico e Universidade Sénior do Porto Santo.

A Autarquia agradece aos estabelecimentos de ensino e restantes instituições que acarinham este projecto ano após ano, e deseja a todos um Natal ecológico.