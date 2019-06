‘Porto Santo Fest’ termina hoje com evento infantil ‘Showcooking Kids’

Termina hoje o ‘Porto Santo Fest’, evento dinamizado pela Direcção Regional para Administração Pública do Porto Santo durante mais de um mês, através de diversas iniciativas recreativas e culturais.

Foram ainda realizadas tertúlias gastronómicas e a ideia de um directório gastronómico para a ilha do Porto Santo.

A organização não esqueceu as crianças e, por diversas vezes, realizou iniciativas infantis, como pinturas ou o ‘Showcooking kids’, levado a cabo este sábado, no campo experimental do Farrobo, com a colaboração do hotel Vila Baleira, nomeadamemte do Chefe Manuel Santos e da equipa de animação do hotel.