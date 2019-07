Porto-santenses aderem ‘em força’ à apresentação do Orçamento Participativo

O Governo Regional, através do seu vice-presidente, apresentou, este sábado (27 de Julho), mais uma sessão de esclarecimento no âmbito do Orçamento Participativo, desta feita na Ilha Dourada, que encheu por completo a sala multiusos do Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo.

Pedro Calado mostrou-se satisfeito com participação dos porto-santenses e realçou que, “no culminar de 11 apresentações na RAM”, as pessoas “estão muito receptivas” e manifestam “interesse para saber como funciona o programa”.

“Foi muito esclarecedor e estou certo que as pessoas compreenderam a importância desta acção”, vincou. “No fundo é materializar directamente com o povo aquilo que se pretende que aconteça numa democracia, que é: as pessoas participarem directamente naquilo que pretendem para o seu concelho, e nós disponibilizamos as verbas para executar o projecto e pormos em marcha o que é o desejo directo para população”, acrescentou o governante em declarações ao DIÁRIO.