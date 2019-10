Porto Moniz realiza abertura oficial do Centro Cyclin’Portugal esta sexta-feira

A Câmara Municipal de Porto Moniz procede, na próxima sexta-feira, dia 4 de Outubro, à abertura oficial do Centro Cyclin’Portugal Porto Moniz.

O projecto, de investimento superior a €200.000,00, comparticipado a 85% pelo Interreg, no âmbito do Programa Eco-Tur, envolveu técnicos habilitados da Bulgária, Espanha, Alemanha, Suíça e França, permitindo criar, no concelho de Porto Moniz, um Centro de BTT, pioneiro no país e com certificação internacional. Os trilhos, com uma extensão de 23Kms, devidamente sinalizados, estão agora complementados com uma infraestrutura de apoio aos praticantes daquela modalidade.

O Centro Cyclin’Portugal Porto Moniz destaca-se pela sua singularidade, quando comparado com outros trilhos de BTT, especialmente na Região Autónoma da Madeira e sobretudo em Portugal Continental, pois cumpre com todas as especificidades exigidas para a obtenção de certificação internacional, o que confere àquele projecto um estatuto de referência no ecoturismo e desporto da natureza.

A abertura oficial está agendada para as 12 horas, no Largo do Fanal, aliada à realização da V edição do ‘Mountain Bike Madeira Meeting’, prova que conta com a participação de cerca de uma centena de atletas, provenientes de 5 nacionalidades.