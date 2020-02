Porto Moniz e São Vicente serão hoje os locais mais quentes do país

O Verão está no ar, veio com o vento de Leste que empurra os termómetros para valores fora dos normais para a época. No Funchal são esperados 25ºC, 26ºC em Câmara de Lobos, Lugar de Baixo, Ponta do Pargo. Os lugares mais quentes de Portugal nesta terça-feira serão o Porto Moniz e São Vicente, de acordo com as previsões do Instituto de Português do Mar e da Atmosfera, chegarão aos 27ºC.

No Porto Santo, a temperatura máxima prevista para hoje será de 22ºC, o mesmo valor é apontado para o Caniçal. Machico, Santa Cruz e Santana deverão subir aos 23ºC.

Mas este dia não fica marcado apenas pelos valores elevados das temperaturas máximas. O dia será de céu muito nublado por nuvens altas e o vento também vai continuar a soprar, será fraco a moderado (10 a 30 km/h) predominando de Sueste, soprando forte (35 a 50 km/h) nas terras altas, com rajadas até 85 km/h até início da tarde. No Funchal estará pouco nublado ou limpo e o vento será em geral fraco.

Quanto ao estado do mar, conte com ondas de Noroeste com 1,5 a 2 metros na costa Norte e com ondas de Sul com 1 a 1,5 metros na costa Sul. A temperatura da água do mar esta nos 19ºC.

O concelho do Funchal e algumas zonas dos concelhos de Câmara de Lobos e da Ponta do Sol estão com risco elevado de incêndio.