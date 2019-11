Porto do Funchal com crescimento mínimo em escalas e muito bom em passageiros

O Porto do Funchal continua a dar sinais positivos de que 2019 deverá ser melhor do que 2018, tanto no que toca ao número de escalas de navios de cruzeiro, como quanto ao movimento de passageiros.

Ainda que seja um crescimento irrisório, pois até Outubro foram contabilizadas 190 escalas face aos 189 no mesmo período de há um ano, o que dá um valor positivo de 0,53%.

No entanto, e é aqui que as coisas podem ser vistas de forma mais positiva, há um acréscimo de 8,58% no movimento de passageiros de cruzeiros na principal infra-estrutura portuária da Madeira, que passou de 371.658 entre Janeiro e Outubro de 2018 para 403.557 no mesmo período de 10 meses deste ano. Ou seja, mais 31.899 passageiros com apenas mais uma escala em igual período.

Nos primeiros dez meses, o ano de 2019 já é, garantidamente, o terceiro melhor em número de passageiros desde 2011, só ultrapassado pelo extraordinário ano de 2012 (ano recorde em escalas e passageiros, mas só no final) e 2015 que, até Outubro, liderava as estatísticas e, pode-se dizer, leva a ‘taça consolação’, pois com menos 15 escalas em 10 meses conseguiu ter mais passageiros movimentados.

O ano corrente é, já agora, o melhor dos últimos quatro anos, recuperando as estatísticas da APRAM para o ‘verde’ e, sobretudo, aumentando significativamente a média de passageiros por navio.

Voltando a 2019, o mês de Outubro até nem foi muito positivo, uma vez que com 28 escalas e 54.332 passageiros movimentados, regista-se estagnação (0%) e diminuição (-8,73%) face ao mesmo mês de 2018. Não fossem os excelentes resultados de Janeiro a Maio e 2019 não seria, neste momento, tão risonho.

Há a registar, ainda, 21.681 tripulantes a bordo neste mês e já perto de 150 mil nos 190 navios em 10 meses, que embarcaram 1.093 passageiros no Funchal e desembarcaram 937, tendo o grosso, como é tradição, apenas em trânsito (401.527).

Na rota das expedições mas a perder navios

Nota ainda para o Porto do Porto Santo, que entre Janeiro e Outubro recebeu já 5 escalas, duas das quais no mês passado, tendo passado ou visitado a ilha cerca de 2.051 turistas que vinham a bordo. Três passageiros embarcaram no Porto Santo para iniciar um cruzeiro.

Ao longo do ano passado foram 10 as escalas na ilha que levaram 3.602 visitantes em trânsito, mais cinco embarcados e 10 desembarcados.

Até ao final de 2019, está prevista apenas mais uma escala, precisamente no último dia do ano, o que significa que haverá uma diminuição considerável nas curtas contas daquela infra-estutura também gerida pela APRAM.